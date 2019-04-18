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Шорт-трекист Ан будет готовиться к возвращению в сборную РФ по индивидуальной программе 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан будет готовиться к возвращению в российскую сборную по индивидуальному плану. Об этом ТАСС по телефону в четверг рассказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что шорт-трекист завершил карьеру. В феврале в интервью южнокорейской газете "Кёнхян Синмун" 33-летний Ан заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
"Мы уже встретились в Виктором и обсудили его планы по поводу возвращения: он будет заниматься по индивидуальной программе в Южной Корее и готовиться к первым отборочным соревнованиям в августе, — сказал Кравцов. — Если он пройдет отбор в сборную, то будет уже тренироваться с ней, выступать на соревнованиях, если нет — вернется в Южную Корею и будет готовиться к соревнованиям в декабре. Задача на этот сезон — проверить, сможет ли он выйти на уровень подготовки, которого он достиг накануне Олимпийских игр. Сейчас ему самому для себя важно ответить на этот вопрос, хотя настроение у него боевое".
Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года. В составе национальной команды Южной Кореи он выиграл три золотые награды Игр-2006 в Турине, а также стал 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.
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Зимние виды спорта , Алексей Кравцов , Виктор Ан , ИТАР-ТАСС
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