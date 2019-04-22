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Пятикратная олимпийская чемпионка обручилась с партнершей по сборной 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Детиции де Йонг. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.
«К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!» — заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.
Вюст — одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала две золота и три серебра. Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.
На счету 26-летней де Йонг победа в командном спринте на чемпионате мира-2019. Она также выигрывала серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионате Европы.
Вюст — открытая бисексуалка. Она публично заявила об этом в 2009 году.
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Зимние виды спорта , Ирен Вюст
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