Пятикратная олимпийская чемпионка обручилась с партнершей по сборной

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Детиции де Йонг. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.

«К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!» — заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.

Вюст — одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала две золота и три серебра. Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.

На счету 26-летней де Йонг победа в командном спринте на чемпионате мира-2019. Она также выигрывала серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионате Европы.

Вюст — открытая бисексуалка. Она публично заявила об этом в 2009 году.