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Шорт-трекист Ан планирует принять участие в Кубке СКР 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан намерен принять участие в соревнованиях Кубка Союза конькобежцев России (СКР).
Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, Ан пропускает сбор национальной команды в Болгарии, и продолжает индивидуальную подготовку в Корее.
Отмечается, что Ан решил выступить на Кубке СКР, поскольку по его итогам будет определён состав сборной для участия в Кубке мира-2019/20.
В феврале 20-кратный чемпион мира выразил желание возобновить карьеру и принять участие в Играх-2022 в Пекине.
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Зимние виды спорта , Виктор Ан , СКР
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