Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярск — единственный претендент на ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду 

Чемпионат.com + ещё 8 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который будет проводиться в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Сообщается, что российский город является единственным претендентом на проведение мирового первенства.
Напомним, минувший чемпионат мира по фристайлу и сноуборду состоялся в Парк-Сити (США). 19-летний российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл две золотые медали, став обладателем уникального достижения. Логинов — первый сноубордист, одновременно владеющий титулами чемпиона мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также победителем юниорского чемпионата мира в этих же дисциплинах.
Чемпионат.com: последние новости
Российские кёрлингисты остались без медалей ЧМ среди смешанных пар Чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет Биатлонистка Морозова поделилась предсвадебным фото
Зимние виды спорта , Лыжный спорт , Дмитрий Логинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лангле выбили зуб в игре против «Ливерпуля»
Призер ОИ госпитализирован после попытки побить рекорд
Мюллер может покинуть «Баварию»
Чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет
Биатлонистка Морозова показала предсвадебное фото
Видео
16-летняя Загитова села за руль автомобиля
Фигурное катание
Болельщиков «Урала» избили на трассе в Уфе
Футбол
Измены и смерть двух мужей: драма жизни Авербуха и Лобачевой
Фигурное катание Статьи
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Волейбол
На острове Русский подрались самбистки
Летние виды спорта
Пять хоккеистов покинули сборную России
Хоккей
Лучшая пара России бежит в США
Фигурное катание Статьи
Ковтун завершил карьеру
Фигурное катание Прочее
Русская женщина! Самбистка нокаутировала соперницу… на трибуне
Летние виды спорта Статьи
Российские самбистки сцепились на трибуне
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение