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Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований 

Lenta.ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Федеральное медико-биологическое агентство отказало 32-летнему спортсмену в разрешении на участие в турнирах. Отмечается, что Уайлду не платят зарплату и не могут отправить его на сборы. После этого спортсмен прошел медицинское обследование в Австрии, где выяснилось, что проблем со здоровьем у него нет.
Уайлд получил гражданство России в 2012 году. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года. На тех же Играх его супруга — сноубордистка Алена Заварзина — завоевала бронзу.
В августе 2018-го Заварзина была вынуждена завершить карьеру. Спортсменка устала от бюрократических проволочек, из-за которых, в частности, она лишилась зарплаты.
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Зимние виды спорта , Прочее , Алена Заварзина , Федеральное медико-биологическое агентство
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