«Бессильные дураки»: выступающий за РФ американец пригрозил вернуться в сборную США

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по сноуборду Вик Уайлд заявил о возможности возвращения в сборную США.

На своей странице в Instagram спортсмен пожаловался на невозможность договориться с Министерством спорта России о допуске к соревнованиям.

Он заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) признало его негодным для спорта, в то время как австрийские врачи сочли его здоровым и готовым к соревнованиям.

«Я не знаю, что будет дальше, но я не готов отказаться от сноубординга, и у меня все еще есть американский паспорт. Я не позволю бессильным дуракам из ФМБА влиять на мою карьеру», — написал Уайлд.

32-летний Вик Уайлд выступает за сборную России с сезона 2012/2013. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсмен выиграл две золотых медали: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.