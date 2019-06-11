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«Бессильные дураки»: выступающий за РФ американец пригрозил вернуться в сборную США 

Рамблер 11 июня 2019
Фото: @vicwild
Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по сноуборду Вик Уайлд заявил о возможности возвращения в сборную США.
На своей странице в Instagram спортсмен пожаловался на невозможность договориться с Министерством спорта России о допуске к соревнованиям.
Он заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) признало его негодным для спорта, в то время как австрийские врачи сочли его здоровым и готовым к соревнованиям.
«Я не знаю, что будет дальше, но я не готов отказаться от сноубординга, и у меня все еще есть американский паспорт. Я не позволю бессильным дуракам из ФМБА влиять на мою карьеру», — написал Уайлд.
32-летний Вик Уайлд выступает за сборную России с сезона 2012/2013. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсмен выиграл две золотых медали: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
Комментарии14
Зимние виды спорта , Минспорта , Федеральное медико-биологическое агентство
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