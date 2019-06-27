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Максим Кирюхин: "«Фонбет» стал партнером фестиваля Детской следж-хоккейной лиги" 

Партнерский материал 27 июня 2019
Фото: РИА Новости
Букмекерская компания «Фонбет» стала официальным партнером фестиваля Детской следж-хоккейной лиги. Турнир пройдет в Сочи с 30 ноября по 4 декабря 2019 года.
«Фонбет» поддерживает Детскую следж-хоккейную лигу с декабря 2018 года. Первый фестиваль состоялся в Санкт-Петербурге. В нем участвовали 10 команд из 9 регионов России.
В 2019 году на фестивале выступят не менее 16 команд, представляющих города России — от Красноярска до Санкт-Петербурга. Матчи фестиваля пройдут на ледовых аренах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. В дни проведения игр для участников и гостей фестиваля будут организованы церемония открытия, акции и конкурсы.
Максим Валерьевич Кирюхин, председатель совета директоров БК «Фонбет»:
“«Фонбет» помогает делать спорт доступным для каждого. Соглашение о партнерстве с Детской следж-хоккейной лигой — шаг вперед для развития следж-хоккея в России и помощи детям-спортсменам. Когда в декабре 2018 года Детская следж-хоккейная лига предложила нам поучаствовать в организации турнира, мы с радостью согласились. В 2019 году мы спонсировали поездку тульской следж-хоккейной команды «Тропик» на международный турнир MALMO OPEN — 2019 и помогали с организацией межрегионального турнира Детской следж-хоккейной лиги в Ярославле. Мы верим, что наша поддержка поможет и дальше развивать и расширять фестиваль.
В новом сезоне КХЛ «Фонбет» запустит благотворительную акцию «Голевая передача». В рамках акции мы будем выделять средства за каждую заброшенную шайбу в матчах КХЛ. Эти средства пойдут на развитие детского следж-хоккея в России: покупку экипировки, оплату лечения, работу тренеров и аренду ледовых арен, строительство новых спортивных площадок на территории детских домов”.
Анастасия Барадачева, президент Детской следж-хоккейной лиги:
“Деятельность Детской следж-хоккейной лиги направлена на популяризацию и развитие адаптивного хоккея в нашей стране. Благодаря сотрудничеству с «Фонбет» мы показываем, что настоящий спортивный праздник для юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья возможен не только на крупных международных турнирах, но и на территории России”.
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Зимние виды спорта , Максим Кирюхин , Фонбет
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