Иск пойманной на допинге бобслеистки был отклонен

Напомним, что на Олимпиаде-2018 допинг-проба спортсменки выявила наличие в ее организме запрещенного вещество триметазидина. В последствии, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал бобслеистку и признал виновной в нарушении антидопинговых правил.

"Суд отклонил иск Сергеевой к ФМБА и производителю "Метионина", — сообщил адвокат.

Дисквалификация россиянки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершилась осенью 2018 года.

В декабре Сергеева подала иск к агентсву и производителю препарата "Метионин", в инструкции которого запрещенное вещество указано не было.

Ранее сообщалось, что венгерской спортсменке Тамаре Такаш, выступающей в гребле на байдарках и каноэ, грозит дисквалификация на четыре года за нарушение антидопинговых правил.