Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иск пойманной на допинге бобслеистки был отклонен 

Газета.Ru + ещё 12 5 июля 2019
Фото: РИА Новости
Адвокат российской бобслеистки Надежды Сергеевой Артем Пацев заявил, что Хорошеевский суд отклонил иск спортсменки к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин", передает ТАСС.
Напомним, что на Олимпиаде-2018 допинг-проба спортсменки выявила наличие в ее организме запрещенного вещество триметазидина. В последствии, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал бобслеистку и признал виновной в нарушении антидопинговых правил.
"Суд отклонил иск Сергеевой к ФМБА и производителю "Метионина", — сообщил адвокат.
Дисквалификация россиянки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершилась осенью 2018 года.
В декабре Сергеева подала иск к агентсву и производителю препарата "Метионин", в инструкции которого запрещенное вещество указано не было.
Ранее сообщалось, что венгерской спортсменке Тамаре Такаш, выступающей в гребле на байдарках и каноэ, грозит дисквалификация на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru: последние новости
WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях Журова отреагировал на обвинения во взятке чемпионов Попова и Бубку Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"
Комментарии
Зимние виды спорта , Надежда Сергеева , Артем Пацев , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты «Локомотива» посвятили Тарасову баннер
«Барселона» объявит о переходе Гризманна 10 июля
Россияне вышли в финал ЧМ по пляжному волейболу
Баскетболистки РФ потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
«Зенит» начнет матч с «Локомотивом» без Дзюбы
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:15
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение