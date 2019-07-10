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Олимпийского чемпиона обвинили в избиении 

Рамблер + ещё 9 10 июля 2019
Фото: Reuters
Двукратного олимпийского чемпиона Южной Кореи по конькобежному спорту Ли Сын Хуна на год отстранили от соревнований, признав виновным в нападении на двух товарищей по команде. Об этом сообщает Inside the Games.
Как заявили в Южнокорейском союзе конькобежцев (KSU), свидетельские показания позволяют сделать вывод, что 31-летний спортсмен несколько раз напал на двух более молодых коллег.
По данным KSU, речь идет о нападениях, совершенных в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, где жила сборная, в ресторане и на международных соревнованиях.
Ли Сын Хун все обвинения отрицает. Он обжалует дисквалификацию в Национальном олимпийском комитете.
Обвинения против спортсмена впервые выдвинули в мае прошлого года после того, как министерство спорта Южной Кореи начало расследование из-за серии скандалов. В рамках этого расследования бывший тренер национальной сборной страны Чо Чже Бом был осужден за нападение на олимпийскую чемпионку Сим Сок Хи и должен предстать перед судом по обвинениям в сексуальном насилии.
Ли Сын Хун стал победителем Олимпиады-2010 в Ванкувере на дистанции в десять тысяч метров. На Играх-2018 в Пхёнчхане он выиграл «золото» в масс-старте.
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Зимние виды спорта , Минспорта
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