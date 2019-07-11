Мутко отменили пожизненное наказание

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил для вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко пожизненное отстранение от Олимпиад. Об этом сообщается на сайте суда.

В решении CAS сказано, что апелляция, поданная Мутко 26 декабря 2017 года, поддержана, а решение, вынесенное Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря 2017 года — аннулировано.

CAS обратил внимание, что Олимпийская хартия позволяет МОК отстранять спортсменов и команды, официальных лиц и других членов делегаций, судей, членов жюри и аккредитованных лиц.

В суде подчеркнули, что Мутко не был и не является участником ОИ, членом олимпийской делегации, судьей или членом жюри, а также не имел какой-либо олимпийской аккредитации.

В пресс-службе МОК ТАСС сообщили , что «приняли к сведению» решение CAS. Представители комитета заявили, что МОК «сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр».

«Решение CAS <…> касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению», — подчеркнули в организации.

В декабре 2016-го независимая комиссия WADA под руководством Макларена опубликовала вторую часть доклада о допинге в России. В документе утверждалось, что с 2011 года тысячи российских спортсменов были включены в допинговую систему, которую якобы поддерживали власти страны.

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 на фоне допингового скандала. На Играх не прозвучал российский гимн, также не использовался флаг РФ. Ни один сотрудник Минспорта не был аккредитован на соревнования, а членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено.

Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, выступали на Играх под нейтральным флагом.