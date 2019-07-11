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Мутко отреагировал на отмену пожизненного наказания 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко, в прошлом занимавший должность министра спорта, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить его наказание — пожизненный запрет на любое участие в Олимпийских играх. Его слова в четверг, 11 июля, приводит принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», — отметил Мутко.
Ранее 11 июля CAS аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, по которому Мутко был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Аналогичное наказание получил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных. Мутко подал апелляцию 26 декабря того же года.
Кроме того, в декабре 2017-го МОК дисквалифицировал сборную России по результатам расследования о допинге в отечественном спорте. На Играх в Пхенчхане российские атлеты выступали под олимпийским флагом, а некоторых и вовсе не допустили до соревнований.
В настоящий момент Мутко занимает должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития, он был назначен на должность в мае 2018-го. С октября 2016 года чиновник курировал вопросы спорта, а до этого занимал пост министра спорта.
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Зимние виды спорта , Григорий Березкин , Юрий Нагорных , Виталий Мутко
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