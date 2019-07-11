Мутко отреагировал на отмену пожизненного наказания

Вице-премьер Виталий Мутко , в прошлом занимавший должность министра спорта, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить его наказание — пожизненный запрет на любое участие в Олимпийских играх. Его слова в четверг, 11 июля, приводит принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», — отметил Мутко.

Ранее 11 июля CAS аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, по которому Мутко был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Аналогичное наказание получил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных . Мутко подал апелляцию 26 декабря того же года.

Кроме того, в декабре 2017-го МОК дисквалифицировал сборную России по результатам расследования о допинге в отечественном спорте. На Играх в Пхенчхане российские атлеты выступали под олимпийским флагом, а некоторых и вовсе не допустили до соревнований.

В настоящий момент Мутко занимает должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития, он был назначен на должность в мае 2018-го. С октября 2016 года чиновник курировал вопросы спорта, а до этого занимал пост министра спорта.