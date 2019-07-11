МОК и WADA в бешенстве: Мутко оправдан по допинговому делу

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал пожизненное отстранение Виталия Мутко от участия в Олимпиадах. Чиновник одержал победу над Международным олимпийским комитетом, который наложил на него санкции из-за подозрений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014, но не предоставил подтвержденных доказательств его вины.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко добился важной юридической победы на международной арене.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию чиновника на санкции, наложенные на него исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) еще в декабре 2017 года.

Напомним, тогда МОК заявил, что пожизненно отстраняет Мутко от участия в последующих Олимпиадах в любом качестве. Основанием для этого послужил тот факт, что он являлся министром спорта России во время Игр в Сочи — 2014, когда в стране якобы осуществлялись массовые манипуляции с допинг-пробами.

Исполком Международного комитета посчитал, что Мутко должен понести ответственность за эти нарушения, поскольку в антидопинговых махинациях будто бы принимали участие даже чиновники министерства спорта . Однако Спортивный арбитражный суд с такими выводами не согласился.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена.

Решение в отношении Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, отменяется», — цитирует решение суда ТАСС.

В своем заключении, которое оказалось изложено на 23 страницах, CAS подробно описал всю историю разбирательств МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) с представителями российского спорта — начиная с документального фильма телеканала ARD о допинге в отечественной легкой атлетике и заканчивая допуском россиян на Игры в Пхенчхане — 2018 строго в нейтральном статусе.

Отдельное внимание было уделено работе комиссии WADA под предводительством Самуэля Шмида , которому было поручено провести отдельное расследование по «махинациям» в Сочи-2014 и сделать выводы о том, имело ли министерство спорта отношение к этим нарушениям.

В итоге Шмид заключил, что какие-то функционеры были замешаны в происходящем, однако не нашел доказательств того, что это была обширная организованная сеть. Также не было предоставлено ни одного свидетельства тому, что Мутко был лично в курсе ситуации.

«Комиссия Шмида не нашла достаточных задокументированных и независимых доказательств того, что истец был персонально вовлечен в манипуляции или знал об этом, — отмечается в решении CAS. — Тем не менее комиссия Шмида решила, что истец, как глава министерства спорта на тот момент, должен понести серьезную административную ответственность за действия, предпринимаемые в рассматриваемый период сотрудниками его учреждения или работниками организаций, контролируемых министерством».

Однако легальных оснований для пожизненного отстранения Мутко предоставлено не было, что и послужило причиной удовлетворения его апелляции.

Также в своем решении CAS подчеркнул, что МОК не прислал Мутко никакого формального оповещения о санкциях:

информация об этом была лишь опубликована в разделе «новости» на сайте Комитета в формате пресс-релиза без каких-либо доказательств вины и пояснений.

В ответ на вопрос об этом в переписке с CAS представители МОК пояснили, что их решение было не чем иным, как публичным заявлением о том, что они не собираются «приглашать Мутко на последующие Олимпиады в качестве гостя».

Также в МОК сослались на 44-й пункт в Олимпийской хартии, согласно которому все приглашения на Игры имеет право рассылать только Международный комитет.

«Все заявки на участие рассматриваются МОК, который по своему усмотрению может в любой момент отклонить заявку без указания причины отказа», — гласит один из подпунктов данного правила.

Тем не менее такие доводы показались Спортивному арбитражному суду несущественными для вынесения официального пожизненного бана на посещение Игр, и победу одержал российский чиновник.

«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», — сообщается в заявлении пресс-службы Мутко.

В Международном олимпийском комитете свое поражение восприняли спокойно, заявив, что решение суда лишь пролило свет на формальные права МОК налагать санкции на лица, не имеющие прямого отношения к олимпийскому движению.

«В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», — гласит сообщение пресс-службы Комитета.

Напомним, в настоящее время функционер занимает должность вице-премьера правительства страны по вопросам строительства и регионального развития и уже не имеет никакого отношения к спорту.