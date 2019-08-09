Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за сексуальные домогательства 

News.ru + ещё 8 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
Олимпийский чемпион по шорт-треку из Южной Кореи Лим Хё-Джун дисквалифицирован на год за сексуальные домогательства к партнёру по команде.
Инцидент произошёл 17 июня в тренировочном лагере под Сеулом. Спортсмен в присутствии девушек стянул с коллеги штаны.
За это Олимпийский комитет Кореи отказал ему в участии в соревнованиях и занятиях в тренировочном лагере на год. Кроме того, на месяц от занятий отстранены все свидетели инцидента обоих полов — всего 14 спортсменов, сообщает агентство Yonhap.
Ранее News.ru писал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет выступать за команду в течение трёх месяцев. Именно на такой срок игрок оказался дисквалифицирован решением Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).
News.ru: последние новости
Глава МОК выступит на международной конференции по допингу в спорте Тайсон объявил лучшего боксёра в мире «Ты же не тупой»: Нурмагомедов сделал выговор молодому бойцу за прогулы
Зимние виды спорта , Прочее , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​«Шеффилд Юнайтед» спас матч с «Борнмутом»
Алиссон выбыл на 6 недель
«Манчестер Сити» уничтожил «Вест Хэм» в первом туре АПЛ
Хабиб отчитал пропустившего тренировку бойца2
Мамаев рассказал о планах на будущее
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение