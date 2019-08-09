Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за сексуальные домогательства

Олимпийский чемпион по шорт-треку из Южной Кореи Лим Хё-Джун дисквалифицирован на год за сексуальные домогательства к партнёру по команде.

Инцидент произошёл 17 июня в тренировочном лагере под Сеулом. Спортсмен в присутствии девушек стянул с коллеги штаны.

За это Олимпийский комитет Кореи отказал ему в участии в соревнованиях и занятиях в тренировочном лагере на год. Кроме того, на месяц от занятий отстранены все свидетели инцидента обоих полов — всего 14 спортсменов, сообщает агентство Yonhap.