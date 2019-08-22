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Виктор Ан продает подаренную за Олимпиаду квартиру 

Рамблер + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге, подаренная шестикратному олимпийскому чемпиону после побед в Сочи, продается за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, квартира Ана в элитном ЖК «Александр Невский» появилась в продаже 14 августа и оценивается в 12 миллионов, что меньше средней стоимости по Санкт-Петербургу.
«110 квадратных метров. В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла. Подземный паркинг. Рядом р [ека] Нева и живописный вид, есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — цитирует издание объявление о продаже квартиры.
Ранее, после отъезда конькобежца из России, квартира сдавалась за 50 тысяч рублей в месяц. При этом причина продажи квартиры пока неизвестна.
На Олимпиаде-2006 Ан принес сборной Южной Кореи три золотые медали. Поменяв гражданство, он в 2014 году стал трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи.
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Комментарии21
Зимние виды спорта , Александр Невский , Виктор Ан
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