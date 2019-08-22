Виктор Ан продает подаренную за Олимпиаду квартиру

Трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге, подаренная шестикратному олимпийскому чемпиону после побед в Сочи, продается за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, квартира Ана в элитном ЖК « Александр Невский » появилась в продаже 14 августа и оценивается в 12 миллионов, что меньше средней стоимости по Санкт-Петербургу.

«110 квадратных метров. В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла. Подземный паркинг. Рядом р [ека] Нева и живописный вид, есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — цитирует издание объявление о продаже квартиры.

Ранее, после отъезда конькобежца из России, квартира сдавалась за 50 тысяч рублей в месяц. При этом причина продажи квартиры пока неизвестна.

На Олимпиаде-2006 Ан принес сборной Южной Кореи три золотые медали. Поменяв гражданство, он в 2014 году стал трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи.