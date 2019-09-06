Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с РФ и Украиной

Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с Россией и Украиной

Белоруссия хочет провести летние Олимпийские игры совместно с Россией и Украиной. Об этом заявил лично глава государства Александр Лукашенко

Белоруссия изъявила желание в ближайшие годы провести летние Олимпийские игры. Причем не самостоятельно, а подать совместную заявку с Россией и Украиной. Об этом объявил лично президент страны Александр Лукашенко. Свое намерение подать именно совместную заявку, а не отдельную глава государства объяснил тем, что его стране на данном этапе сделать это не представляется возможным ввиду отсутствия всех необходимых спортивных объектов, которые, в свою очередь, имеются у России и Украины.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — цитирует Лукашенко БелТА.

Этим летом Белоруссия уже принимала большие соревнования. Так, с 21 по 30 июня в Минске прошли вторые Европейские игры, которые включили в себя соревнования по 15 видам спорта, где участие приняли почти 4 тысячи спортсменов из 50 стран Европы. При этом в программу турнира не вошли все водные виды спорта, а также маунтинбайк, фехтование, тхэквондо, триатлон и волейбол. Соревнования же по по гребле на байдарках и каноэ принимал гребной канал в Заславле.

Примечательно, что сам Лукашенко ранее отметил и экономический фактор, в котором, по его словам, Белоруссия сильно зависит именно от России.

«Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны», — подчеркнул он.

Шаг навстречу Лукашенко в проведении Олимпиады может сделать и президент Украины Владимир Зеленский , в июле выразивший намерение подать заявку от своей страны. Так, глава государства уже дал поручение министру молодежи и спорта Игорю Жданову , а также президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке подготовить все необходимое для участия в выборе страны-хозяйки Игр.

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — заявил Зеленский.

Решение провести Олимпийские игры украинский лидер аргументировал тем, что главное спортивное событие должно положительно сказаться на развитии соответствующей инфраструктуры на Украине.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — подчеркнул Зеленский.

Если говорить о летней Олимпиаде, то ближайшие Игры, на которые Украина действительно может рассчитывать, равно как и другие страны, будут только соревнования в 2032 году. Причем украинцы ранее уже пытались выиграть право на проведение Олимпиады, но только зимней. Однако свою заявку на Игры-2022 Украина в итоге отозвала ввиду острой политической и экономической проблем в стране в 2014 году, а вариант с заявкой на Олимпиаду-2026 во Львове в итоге остался только на уровне разговоров.

Что касается России, то в национальном олимпийском комитете высказывание Лукашенко еще никак не прокомментировали, равно как и не высказывались о намерении провести Олимпиаду в ближайшем будущем. В 2014 году Сочи стал городом-хозяином зимних Игр, а после этого Россия сделала большой акцент на футбол.

Как итог — в стране в 2017 году состоялся Кубок конфедераций, а через год и чемпионат мира по футболу, где российская национальная сборная добилась наивысшего в своей новейшей истории результата, дойдя до четвертьфинала.

Последний мундиаль, который многими футбольными экспертами и чиновниками со всего мира признается едва ли не лучшим за все время проведением Кубка мира, проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. В частности, чемпионат мира увидели такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в столице Японии Токио. Затем главные соревнования четырехлетия примут Париж и Лос-Анджелес в 2024 и 2028 годах соответственно. Если говорить о зимних Играх, то в 2022 году турнир состоится в Пекине, а в 2026-м — в Милане и Кортина-д'Ампеццо.