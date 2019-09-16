«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии

«Сложнейшее испытание»: чемпионка обвинила тренера в насилии

Бобслеистка Кейли Хамфрис обвинила тренера сборной Канады в домогательствах и ушла в сборную США, сообщает CBC.

34-летняя Хамфрис — чемпионка мира 2012 и 2013 годов и Олимпиад 2010 и 2014-го. В 2008 и 2016-м канадка становилась серебряной призеркой мировых первенств, а на Олимпийских играх 2018-го выиграла бронзовую медаль.

В пятницу она рассказала CBC, что на протяжении сезона 2017-2018 годов тогдашний главный тренер сборной Канады по бобслею Тодд Хейс подвергал ее физическому, вербальному и ментальному харассменту.

«Это было сложнейшее испытание в моей жизни», — призналась Хамфрис.

Бобслеистка рассказала изданию, что еще летом 2018-го подала на Хейса жалобу в Федерацию бобслея и скелетона Канады. Та инициировала внутреннее расследование. Спортсменка решила прервать карьеру на время его проведения. Оно длится до сих пор.