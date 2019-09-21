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СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 

Газета.Ru 1 час назад
Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
По информации источника, это связано с с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. Отмечается, что в течение двух следующих месяцев могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.
«Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020», — гласит сообщение таблоида.
Ранее сообщалось, что Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории.
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Зимние виды спорта , Видео , Всемирное антидопинговое агентство
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