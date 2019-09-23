WADA открыло процедуру несоответствия РУСАДА

По словам Хрычикова, такое решение было принято сегодня на заседании в Токио.

«WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — заявил Хрычиков, присутствовавший на заседании.

Он также пояснил, что «российской стороне предложено в трехнедельный срок предоставить в WADA объяснения несоответствий».

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. До этого организация была лишена соответствия после допингового скандала в российской легкой атлетике. Одним из условий восстановления в правах была передача WADA оригинала базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.