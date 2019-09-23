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WADA открыло процедуру несоответствия РУСАДА 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
WADA открыло процедуру несоответствия РУСАДА
Фото: РИА Новости
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Об этом со ссылкой на руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова сообщает ТАСС.
По словам Хрычикова, такое решение было принято сегодня на заседании в Токио.
«WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — заявил Хрычиков, присутствовавший на заседании.
Он также пояснил, что «российской стороне предложено в трехнедельный срок предоставить в WADA объяснения несоответствий».
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. До этого организация была лишена соответствия после допингового скандала в российской легкой атлетике. Одним из условий восстановления в правах была передача WADA оригинала базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт ранее заявил о возможных манипуляциях с допинг-пробами в московской лаборатории. В свою очередь председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Михаэль Аск (Michael Ask) в интервью Sportpressen отметил, что «WADA должно снова отстранить РУСАДА».
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Комментарии
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Сергей Хрычиков , Совет Европы , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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