«Не простят»: РФ предрекли изгнание из двух Олипмиад

Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за допингового скандала, уверен спортивный агент Андрей Митьков

На своей странице в Facebook Митьков поделился мнением о санкциях, которые ожидают Россию в связи с возникшими у Всемирного антидопингового агентства (WADA) подозрениях в манипуляциях с базой данных московской лаборатории.

«Список, который WADA направила России, состоит из 31 вопроса. Я точно знаю, что отвечать на них нечего. Никаких дискуссий и «совместной работы IT-специалистов WADA и России» не будет», — написал спортивный агент.

По его словам, члены МОК на всех площадках отказываются обсуждать условия или гарантии участия России в Олимпийских играх.

Митьков прогнозирует, что РУСАДА в очередной раз лишится статуса соответствия, а Россия пропустит две ближайшие Олимпиады: 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. Российские спортсмены будут приглашаться на Игры индивидуально, в нейтральном статусе, и многие лидеры сборной приглашения не получат.

«И совершенно точно полетят головы наших спортивных руководителей», — уверен Митьков.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели на то, чтобы подготовить объяснения по данной ситуации