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Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA 

Газета.Ru 6 часов назад
Без двух Олимпиад? Какой удар готовят по России
Фото: Reuters
Гендиректор Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился новыми подробностями скандала, разгоревшегося вокруг организации. Он отметил, что возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут привести к отстранению России от участия не только в летней Олимпиаде-2020 в Токио, но и зимних Играх-2022 в Пекине.
Глава РУСАДА Юрий Ганус высказал мнение, чем может грозить России новое отстранение его организации в случае, если 9 октября объяснения несоответствия базы данных Московской лаборатории не будут переданы в WADA.
«Речь идет об отстранении от двух ближайших Олимпиад — летней 2020 года в Токио и зимней-2022-го. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого у нас хочет.
Спорт и так уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. Но с прошлогодним восстановлением РУСАДА в своих правах, выполнения, пусть с опозданием, требований исполкома WADA многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию… Поэтому, если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать для того, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», — приводят слова Гануса «Известия».
Глава РУСАДА добавляет, что российская сторона также может потерять доверие «лучших чистых спортсменов», которые будут готовы ради больших побед сменить гражданство и начать выступать под флагами других государств.
«Ведь в спорте высших достижений конечная цель — победа на крупных международных стартах. И как быть тем нашим атлетам, которые столько сил положили ради этого? Кроме того, мы еще и лишимся права проводить международные соревнования», — отмечает спортивный деятель.
Но, по мнению Гануса, выход из сложившейся ситуации есть. Необходимо дать внятные объяснения ситуации с базой данных и занять выжидательную позицию, так как скоро в WADA обновится руководящий состав и вступит в должность новый президент.
«Новых руководителей WADA сразу будут судить по их действиям в российском вопросе. Думаю, они будут очень принципиальны. Главное, чтобы в случае худшего развития событий мы не махнули на все рукой и продолжили бороться за свой спорт и своих спортсменов. Нам абсолютно не нужен допинг, чтобы быть великой спортивной державой», — подытожил глава агенства.
Стоит отметить, что несколькими неделями ранее имя Юрия Гануса также попадало в новостные ленты СМИ. 20 сентября в Савеловский суд Москвы поступил коллективный иск девяти российских спортсменов о защите чести и достоинства. Всему виной резонансное интервью главы РУСАДА французскому изданию L'Equipe, в котором он, рассказав, что несколько легкоатлетов из Чувашии использовали так называемый «кровяной допинг», раскритиковал руководство как Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), так и российского спорта в целом.
В иске, поданном против Гануса, заявляется, что «в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности», например, спортсмены не согласны с его заявлением о запрещенных переливаниях. Помимо опровержения, спортсмены хотят получить с издания и главы РУСАДА компенсацию в размере одного рубля и еще 300 рублей за расходы по уплате госпошлины.
К слову, еще более скандальным заявление Гануса стало в связи с тем, что переливание крови спортсменам якобы проводилось под прикрытием властей региона.
РУСАДА сразу инициировало проверку по данному факту, истцы же были временно отстранены от профессиональной спортивной деятельности.
Чуть позже Ганус пояснил свои слова, отметив, что журналисты приписали ему некорректные формулировки в отношении тренеров и спортсменов. Он утверждал, что не говорил о переливании крови атлетами из Чувашии и не называл конкретных имен.
Глава РУСАДА также был убежден, что иск был инициирован главным тренером по легкой атлетике сборных команд Чувашии Николаем Панфиловым. В качестве доказательств он привел тот факт, что спортсменам после вышедшего в L'Equipe интервью на личную электронную почту пришло письмо с призывом обратиться в суд с требованием возмещения морального вреда.
Что же касается самого допингового скандала в российском спорте, то он стал развиваться с новой силой 23 сентября, когда руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агенства Сергей Хрычиков сделал заявление о том, что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в связи с обнаруженными в данных Московской лаборатории махинациями.
Как итог, на объяснение ситуации WADA дало российской стороне три недели.
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России грозит отстранение от двух Олимпиад из-за допингового скандала России грозит отстранение от двух Олимпиад из-за допингового скандала К главе РУСАДА может подать иск главный тренер легкоатлетов Чувашии К главе РУСАДА может подать иск главный тренер легкоатлетов Чувашии "Летим в пропасть": WADA обвинило Россию в новых допинговых махинациях "Летим в пропасть": WADA обвинило Россию в новых допинговых махинациях
Комментарии700
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Статьи , Юрий Ганус , Ричард Паунд , Сергей Хрычиков , Ричард Макларен , Совет Европы , Всемирное антидопинговое агентство , газета "Известия"
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