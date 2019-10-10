Путин ответил на требования WADA

О сотрудничестве с WADA Путин рассказал 10 октября на форуме «Россия — спортивная держава».

«Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом», — сказал президент.

Он подчеркнул, что власти хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях на равных и безо всяких ограничений. Путин отметил, что Россия всегда готова к диалогу и совместной работе по любым вопросам мировой спортивной повестки.

По словам президента, Россия стремится перенимать лучшие практики организации спортивных мероприятий и эффективно использовать инновации в спорте.

«Россия находится в постоянном контакте с Международными олимпийским и паралимпийским комитетами, с профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы», — рассказал Путин.

Как ранее сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. WADA дало чиновникам три недели на объяснение неточностей в данных.

В начале октября российская сторона отправила WADA письмо с ответами на 31 вопрос. Организация рассмотрит эти ответы до 23 октября.

Как писала The Telegraph, в WADA заподозрили, что данные московской лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам и «этой информацией манипулировали последние 18 месяцев». Если это подтвердится, России будет грозить отстранение от Олимпийских игр.

Из-за своих подозрений WADA инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам WADA доступа к базе данных московской лаборатории были обязательными условиями для этого решения.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, вопросы WADA связаны с тем, что база, переданная в WADA осведомителем, «несколько отличается» от той, копию которой эксперты организации забрали в Москве в 2019 году.