WADA vs Россия: апокалипсис откладывается

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) пока не принял карательных мер в отношении российского спорта. Ключевое слово — пока.

News.ru — о заседании исполкома WADA в польском Катовице, который предсказуемо обошёлся без серьёзных санкций в отношении спортсменов из России, но, похоже, приблизил нашу олимпийскую катастрофу.

В повестке дня этого исполкома значился вопрос о манипуляциях российской стороны с данными московской антидопинговой лаборатории, эпопея с получением которых инспекторами WADA длилась не один месяц на стыке 2018 и 2019 годов. Однако после получения этих данных обнаружилось, что многие из них были изменены, а некоторые — и вовсе уничтожены российской стороной.

Руководство WADA потребовало объяснений по поводу сложившейся ситуации, и Минспорт России предоставил во Всемирное антидопинговое агентство пространный ответ. Планировалось, что комиссия WADA по соответствию, изучив документ, даст определённые рекомендации исполкому до 23 октября.

Однако в связи с большими объёмами подлежащей обработке информации сформулировать эти рекомендации к 4 ноября не получилось, а это означало, что исполком попросту физически не сможет вынести никакого вердикта в отношении российской стороны.

Об этом же, кстати, говорилось и в опубликованном на официальном сайте WADA заявлении. Где фигурировали и ориентировочные сроки принятия решения по делу о данных московской лаборатории — «до конца ноября».

Главный менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства Джеймс Фитцджеральд сообщил, что на заседании 4 ноября исполкому будут предоставлены новые сведения по делу об изменениях в московской лаборатории, но окончательное решение на этой неделе принято не будет.

Исполком получит обновлённую информацию по российской теме, её предоставят следователи WADA и председатель комитета по соответствию Джонатан Тэйлор. Они кратко расскажут о деталях этого дела, но не будут просить исполком принять решение, — приводит ТАСС слова Фитцджеральда.

Есть одна важная деталь: полномочия нынешнего президента WADA Крейга Риди истекают 31 декабря, и уже фактически известно, что его на посту руководителя организации сменит поляк Витольд Банька. Но при этом в том же официальном заявлении указывается, что принять решение по вопросу о данных московской лаборатории внеочередной исполком WADA должен именно под руководством Риди. А это означает, что вердикт почти наверняка будет вынесен до конца текущего года.

Не могу говорить об этом со стопроцентной уверенностью, но комитет по соответствию планирует уложиться в эти сроки, что позволит исполкому после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос. Надеемся, что это произойдёт до конца года, — цитирует Фитцджеральда ТАСС.

Если же рассмотрение «российского дела» затянется до следующего года, что, к сожалению, не так уж невероятно, последствия для нашего спорта могут быть самыми плачевными. Горький опыт прошлых лет подсказывает, что самые радикальные решения в отношения наших спортсменов принимаются в тот момент, когда до очередных Олимпийских игр остаются считанные не месяцы даже, а недели. И изменить ничего уже нельзя — просто нет времени.

Значит, те аргументы, которые предоставила российская сторона, кого-то убедили, что мы правы. Другие пока в этом не убеждены. Очевидно, теперь взяли дополнительное время для того, чтобы более глубоко изучить аргументы, подтверждающие нашу правоту. Считаю, что исход этого дела будет в нашу пользу, — заявил Колосков корреспонденту News.ru.