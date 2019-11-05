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Глава WADA считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации 

ТАСС 24 минуты назад
Глава WADA высказался о допинговом кризисе в России
Фото: ТАСС
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации. Об этом он заявил во вторник на Всемирной конференции по допингу, которая проходит в Катовице.
WADA 10 ноября исполнится 20 лет со дня его образования. Допинговый кризис в России начался в 2015 году с расследования Ричарда Паунда о махинациях в легкой атлетике. В 2016 году расследование Ричарда Макларена выявило, что к сокрытию нарушений антидопинговых правил в России причастны государственные структуры, что отрицается российскими властями.
"Самый серьезный сбой в антидопинговой системе произошел в рамках истории, действующими лицами которой стали российские спортсмены и организации, это был самый масштабный кризис в движении по противодействию допингу, который WADA выявило в результате расследований Паунда и Макларена. Он заставил нас коренным образом пересмотреть отношение к этой проблеме во всем мире. Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте", — сказал Риди.
"С начала кризиса WADA полностью реорганизовало Российское антидопинговое агентство, сейчас эта организация возобновила национальную антидопинговую программу, которая работает должным образом в столь огромной стране, которая очень любит спорт. Российские спортсмены, которые представлены почти во всех видах спорта, не могут оставаться без антидопингового агентства", — добавил он.
Глава WADA также добавил, что российский допинговый скандал показал, что у организации на тот момент не было средств и возможностей, чтобы "эффективно справляться с таким крупномасштабным скандалом и объемом подлогов и мошенничества".
23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.
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Теги:
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Ричард Паунд , Крейг Риди , Ричард Макларен , Всемирное антидопинговое агентство
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