Колобков заявил о выполнении Россией требований WADA

Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA

«Российская сторона передала WADA все запрошенные образцы, а представителям WADA был предоставлен полный доступ в московскую антидопинговую лабораторию для получения данных. Мы выполняем все обязательства, которые от нас зависели», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

Он отметил, что в течение года российская сторона была настолько в близком сотрудничестве с WADA, как не была ещё прежде.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на восемь вопросов WADA.