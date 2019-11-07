Поляк Банька избран главой WADA 

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран главой Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
Совет учредителей организации единогласно поддержал его кандидатуру.
Отмечается, что Банька приступит к своим обязанностям в качестве президента WADA 1 января. Действующим главой организации является британец Крейг Риди, который возглавил WADA шесть лет назад.
Заседание совета учредителей организации прошло 7 ноября в польском городе Катовице.
Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков выступил на Всемирной антидопинговой конференции.