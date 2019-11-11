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Глава WADA: «Мы получили 24 ТБ данных из московской лаборатории. Манипуляции видны воочию» 

SPORT24.ru + ещё 8 2 часа назад
Глава WADA анонсировал решение по РУСАДА
Фото: Reuters
Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о ходе проверки базы данных московской лаборатории. База содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
РУСАДА не при делах? Россия призналась в подмене допинг-проб
«Вы должны [были] выполнить два условия. Первое и важнейшее — мы должны получить доступ к данным московской лаборатории. Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. Представляете, сколько это — 24 терабайта? Это много. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.
Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде», — приводит слова Риди RFI.
Комитет по соответствию WADA проведет собрание 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому WADA, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.
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Комментарии34 
Теги:
Зимние виды спорта , Летние виды спорта
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