РУСАДА обвинили в наличии «оборотней-махинаторов»

В РУСАДА обнаружены «оборотни-махинаторы»

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прибегли к махинациям во время расследования допингового скандала в Республике Чувашия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад независимой рабочей группы, которая должна была дать оценку работе агентства.

По мнению членов группы, работники РУСАДА были вовлечены в махинации при получении свидетельских показаний. Также отмечается, что такие нарушения могли быть допущены и в других делах, расследованием которых занимается агентство.

«Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации», — заключили в комиссии.

Речь идет о расследовании, которое сотрудники РУСАДА вели с июня 2017-го по июнь 2019 года. Специалисты опросили более 140 человек и обнаружили по меньшей мере 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами или персоналом в Чувашии. В РУСАДА планировали открыть дела против 33 спортсменов из республики.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018-го.

Одним из условий восстановления была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам из WADA. В сентябре сообщалось, что информация из лаборатории подверглась изменениям. WADA получило объяснения от российской стороны, сейчас проводится их оценка.