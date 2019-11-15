РУСАДА опровергло обвинения в махинациях s Чувашии

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Футбол
У Дацика изменился соперник по бою
У Дацика изменился соперник по бою
MMA
Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети
Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети
Фигурное катание
Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Футбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

РУСАДА опровергло обвинения в махинациях в допинговом скандале в Чувашии 

ТАСС 2 часа назад
РУСАДА опровергло обвинения в махинациях s Чувашии
Фото: ТАСС
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опровергло причастность своих сотрудников к махинациям в допинговом скандале в Чувашии, о чем заявила независимая комиссия по итогам собственного расследования этого дела. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Независимая комиссия (рабочая группа) была создана с тем, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Итог своей работы она представила в пятницу в ТАСС. В докладе, в частности, говорится о доказанном факте причастности ряда сотрудников РУСАДА к махинациям с доказательствами при получении свидетельских показаний. Комиссия призвала РУСАДА вычислить "оборотней" в своих рядах.
"Наши сотрудники — не правоохранительные органы, у них нет полномочий применять методы воздействия, — сказала Пахноцкая. — Если кто-то считает, что с ним поступили несправедливо, то он может обратиться по "горячей линии" в РУСАДА и рассказать о проблемной ситуации. Поэтому эти объяснения не могут быть ничем доказаны".
"К тому же надо понимать, что есть стороны заинтересованные, а есть незаинтересованные. Когда дело было на этапе расследования и не было передано в обработку результатов, любая антидопинговая организация — лицо незаинтересованное. Для того, чтобы принуждать кого-то формировать эти истории, должен быть мотив, которого просто не было. Поэтому мы опровергаем эти обвинения, никаких "оборотней" у нас нет".
В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.
Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Сборная России стала второй в женской эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде Сборная России стала второй в женской эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде Колобков: вопросы WADA по базе данных московской лаборатории касаются технической части Колобков: вопросы WADA по базе данных московской лаборатории касаются технической части Поздняков: довыборы членов исполкома ОКР пройдут на Олимпийском собрании 28 ноября Поздняков: довыборы членов исполкома ОКР пройдут на Олимпийском собрании 28 ноября
Комментарии 
Теги:
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Маргарита Пахноцкая , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
У Дацика изменился соперник по бою
У Дацика изменился соперник по бою
Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети
Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети
Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Хоккеисты СКА обыграли «Куньлунь» в овертайме
Хоккеисты СКА обыграли «Куньлунь» в овертайме
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение