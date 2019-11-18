Стало известно о претензиях ВАДА к «закону Родченкова»

Международное антидопинговое агентство ( ВАДА ) беспокоит рассматриваемый в конгрессе США «закон Родченкова», призванный наказывать за применение запрещенных препаратов на спортивных соревнованиях, поскольку он наделяет США слишком большими полномочиями, сообщили СМИ.

Как пишет The Washington Post, «закон Родченкова» уже был принят палатой представителей и имеет поддержку в сенате. Он предусматривает штраф до 10 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет для «участников допинговых махинаций». При этом его охват вызывает тревогу у ВАДА.

«Момент, вызывающий беспокойство, — это предположение, что американская юрисдикция выйдет за пределы США и сможет предусматривать ответственность в других частях мира», — передает RT слова президента ВАДА Крейга Риди на прошедшей конференции в Польше.

По данным ВАДА, более половины из 38 участников Совета учредителей организации имеют претензии к «экстерриториальному аспекту законопроекта». Столь же настороженно к инициативе отнесся Международный олимпийский комитет (МОК).

В октябре Палата представителей Конгресса США проголосовала за «Антидопинговый акт Родченкова».

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова».

Напомним, 5 ноября Риди выразил сожаление в связи с тем, что на североамериканские профессиональные лиги не распространяется принимаемый в США «Антидопинговый акт Родченкова».