Он создал сноуборд: умер Джейк Бертон

В США от рецидива рака умер знаменитый сноубордист Джейк Бертон. Именно он построил первую в мире фабрику по производству сноубордов и практически создал с нуля этот вид спорта.

21 ноября стало известно о смерти самого знаменитого человека в мире сноубординга. Американец Джейк Бертон Карпентер скончался в Берлингтоне после рецидива рака, о котором он сообщил сотрудникам своей компании в ноябре этого года.

Впервые рак у Бертона был диагностирован еще в 2011 году, но после нескольких месяцев лечения болезнь отступила, и спортсмен добился ремиссии. Тем не менее спустя время недуг вернулся и одолел легенду спорта.

Джейк Бертон родился в апреле 1954 года в деревушке Седархерст в округе Нассо штата Нью-Йорк и с раннего детства полюбил снег. Бертон очень рано встал на лыжи, но только этим видом спорта он не ограничивался. На атлантическом побережье США в годы его юности было популярно катание на снерфере — некоем гибриде лыж и доски для серфинга.

Парень увлекся этим, и постепенно у него возникла идея создать что-то совершенно новое и открыть свое дело. В 1977 году Бертон решился и за три недели до Рождества на рынок вышла фирма Burton-Snowboards, давшая миру его изобретение — специализированную доску для катания с гор по снегу.

Правда, оглушительного успеха начинающий бизнесмен тогда не добился. В первый год он столкнулся с тем, что поставщики зимнего инвентаря готовятся к сезону заранее и заказывают товары еще в марте.

Но и к следующему зимнему сезону дела компании шли не лучшим образом, так как реализовать удалось только четверть выпущенных сноубордов — люди относились к диковинной новинке с осторожностью, а у фирмы Джейка не было достаточно средств для масштабной рекламной кампании.

Интересно, что название «сноуборд» возникло случайно. Изначально Бертон хотел сохранить для своих досок именование «снерфер», но столкнулся с тем, что оно уже было запатентовано. Недолго думая, он придумал незамысловатую «снег-доску» — слово, которое теперь прочно вошло в обиход по всему миру.

Ну а первые коммерческие успехи пришли к компании, когда она выпустила дешевый сноуборд, стоивший всего $45. При этом Бертон сам проводил рекламные кампании, вставая на свое изобретение и показывая, как на нем кататься.

Так постепенно на 15-й год существования фирма Джейка утвердилась в качестве мирового лидера на рынке товаров для сноубординга, которые к тому моменту производила уже далеко не только она.

«Наделав так много ошибок вначале, Бертон интуитивно принял одно верное решение. С самого начала он рекламировал не свою продукцию, а новый перспективный вид спорта. По сути, он своими руками создавал рынок для сноубордов. Он не боялся ошибаться и терпеть поражения, чтобы стать чемпионом», — рассказывал «Коммерсанту» эксперт по инновационному предпринимательству Юрий Митин.

И действительно, создав совершенно новый рынок, американский бизнесмен стал в итоге его лидером и сколотил состояние.

Но далеко не всегда бывает так, что этот самый новый рынок становится столь популярным, как произошло со сноубордингом. Сейчас этот вид спорта является воистину массовым.

Сноубординг — пожалуй, самое демократичное, доступное и популярное зимнее спортивное развлечение в мире.

Кроме того, этот вид спорта уже прочно вошел в олимпийскую программу. И хотя для России он изначально был диковинным, наши спортсмены уже брали в нем медали и даже выигрывали золото.

Впервые в программе Олимпийских игр сноубординг появился в 1998 году в Нагано. Тогда мужчины и женщины разыгрывали четыре комплекта наград: в гигантском слаломе и хафпайпе. Четыре года спустя в Солт-Лейк Сити вместо обычного гигантского слалома появился куда более зрелищный параллельный гигантский слалом.

В 2006 году в Турине в программу Игр добавился сноуборд-кросс, а четыре года спустя Россия взяла свою первую награду — Екатерина Илюхина выиграла серебро в параллельном гигантском слаломе.

Прорывом и для всего вида спорта, и для российской сборной стали Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, где награды разыгрывались сразу в пяти дисциплинах: хафпайп, слоупстайл, сноуборд-кросс, параллельный слалом, параллельный гигантский слалом.

Именно в двух последних дисциплинах золотые медали взял бывший американец Вик Уайлд, получивший российское гражданство из-за того, что перестал проходить в свою национальную команду.

Также в параллельном гигантском слаломе без медали не осталась русская жена Уайлда Алена Заварзина , выигравшая бронзу, хотя могла претендовать и на большее. Ну а кроме того серебро в сноуборд-кроссе завоевал еще один российский спортсмен — Николай Олюнин

Вид спорта продолжает развиваться, и на «Белой Олимпиаде» в Ванкувере уже появился новый вид — биг эйр. Правда, он заменил параллельный слалом, что вызвало немало протестов в сноуборд-сообществе. Сборная России те Игры провалила, оставшись без наград, но по-прежнему является одной из сильнейших в мире.

В мире, который создал талантливый и увлеченный бизнесмен Джейк Бертон. В мире, который дальше будет жить без него.