В WADA испугались решения МОК в пользу России

Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

Хеллеланд считает, что получить большинство голосов за отстранение России будет сложно.

«Я боюсь, что МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено много власти и должностей. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы окажемся в меньшинстве», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. В WADA решили, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявлял, что данными могли манипулировать, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или спортивными чиновниками.

Если Россию отстранят от соревнований, российские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио только под нейтральным флагом.