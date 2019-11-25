Россию оставляют без Олимпиады 

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает New York Times.
Если исполком поддержит решение комитета, российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио в качестве сборной России, а смогут выступать на Играх лишь в нейтральном статусе.
Отметим, что финальное решение о введении санкций против российских спортсменов будет принято на встрече Совета WADA. Она пройдет в Париже 9 декабря.