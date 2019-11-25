Россию оставляют без Олимпиады

Если исполком поддержит решение комитета, российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио в качестве сборной России , а смогут выступать на Играх лишь в нейтральном статусе.

Отметим, что финальное решение о введении санкций против российских спортсменов будет принято на встрече Совета WADA. Она пройдет в Париже 9 декабря.