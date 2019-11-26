Глава ФИДЕ Дворкович не попадает под рекомендации WADA

Это связано с тем, что он больше не является членом правительства России

Стоит отметить, что допинговый скандал в российском спорте, который стал развиваться с новой силой 23 сентября, когда руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы , член наблюдательного совета Российского антидопингового агенства Сергей Хрычиков сделал заявление о том, что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре в связи с обнаруженными в данных Московской лаборатории махинациями.

В случае дисквалификации отечественной организации, Россию отстранят от международных соревнований на четыре года. Также комитет указал, что члены правительства не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных ассоциациях.