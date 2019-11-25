Уткин отреагировал на решение WADA

Василий Уткин: «Ничего не буду говорить о WADA. Я хочу уснуть с надеждой на лучшее»

Известный журналист Василий Уткин отразился от эмоционального комментария по поводу информации СМИ о возможном отстранении России на четыре года от международных соревнований. Такие рекомендации, по информации New York Times, отправлены исполкому WADA (Всемирного антидопингового агентства).

«Я не хочу говорить о WADA. Я хочу сегодня уснуть с надеждой на лучшее. Сказать по этому поводу мне нечего. Эмоционально я предпочитаю безмолвствовать и представлять ужас всей этой перспективы. Говорить что-то как эксперт? Я в этой области не эксперт.

Отразится ли решение WADA на других видах спорта? Теоретически может вообще не отразиться, если это не будет принято. А может отразиться на всем, где есть допинг-контроль», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Футбольный клуб».

WADA должна рассмотреть рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА 9 декабря на заседании исполкома.