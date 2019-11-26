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Уткин о ситуации с WADA: чувствую полное бессилие 

RT на русском + ещё 4 4 часа назад
«Я чувствую полное бессилие»
Фото: РИА Новости
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
«Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже. Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
По его словам, он бы не хотел просто выговориться, а ему, скорее, необходима сублимация.
«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу», — добавил Уткин.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA.
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Комментарии2 
Теги:
Зимние виды спорта , Василий Уткин , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство
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