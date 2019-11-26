Уткин о ситуации с WADA: чувствую полное бессилие

«Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже. Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его словам, он бы не хотел просто выговориться, а ему, скорее, необходима сублимация.

«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу», — добавил Уткин.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.