МОК ответил на предложение WADA отстранить Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил официальный пресс-релиз по ситуации с российскими спортсменами.

Так, МОК призвал применить самые строгие санкции в отношении лиц, причастных к манипуляциям с базой данных московской лаборатории. При этом в организации заявили, что отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) доказывает ответственность российских властей за манипуляции с базой данных и непричастность к ним Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК выступил за предоставление чистым российским спортсменам возможности участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«В отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал в манипуляциях. В этом контексте МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

МОК также обратился с просьбой к российским властям передать WADA необработанные данные московской лаборатории.

Как ранее сообщал «Рамблер», в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.