«Не могут простить успех Сочи»: чем WADA угрожает России

В российском спорте активно обсуждают возможное отстранение национальных команд от участия в международных соревнованиях в том случае, если РУСАДА будет лишено статуса соответствия WADA . В интервью «Газете.Ru» член президиума федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева предположила, что возможные санкции связаны с успехом России на Олимпиаде-2014, а президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выразил надежду на «возобладание здравого смысла».

Российский спорт в ближайшем будущем могут ожидать серьезные санкции: накануне комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию кодексу организации рекомендовал исполнительного комитету отстранить нашу страну от международных соревнований на четыре года. Это связано с тем, что независимая комиссия, проводившая проверку данных Московской лаборатории, ранее обнаружила манипуляции с допинг-пробами.

Ситуация усугубилась тем, что, как стало известно The New York Times, экспертов WADA не удовлетворил ответ российской стороны на претензии по поводу изменений в базе данных Московской лаборатории.

В том случае, если рекомендация комитета будет приведена в исполнение, то национальным командам России по разным видам спорта грозит четырехлетний бан: в этот период пройдут летняя Олимпиада в Токио — 2020, чемпионат Европы по футболу — 2020 и чемпионат мира в Катаре — 2022, а также Универсиада — 2023, местом организации которой выбран Екатеринбург.

Член президиума федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что допинговый скандал и возможные санкции в отношении России связаны с успехом страны на Олимпиаде 2014 года.

«Вопрос, естественно, вызывает озабоченность.

Мировое сообщество никак не может простить нам успех на Олимпиаде-2014 в Сочи и хочет всячески третировать наших атлетов.

Сама проблема есть, ее корни уходят в 2000-е: были в WADA, а затем стали терять позиции. А для такой страны, как Россия, представительство в данном агентстве должно быть безусловным. Проблема допинга есть, и из нее надо выходить только благодаря конструктивному диалогу. Надеюсь, у главы WADA Витольда Баньки достаточно компетенции, чтобы принять правильное решение», — сказала она.

Помимо прочего, она отметила, что не верит в информацию западных СМИ о поддержке системы допинга государственными органами.

«Судя по тому, что я сейчас вижу, мы сохраним свое представительство на внешней арене, выполнив поставленные перед нами требования. Что же касается господдержки допинга, о которой говорят наши западные коллеги, — это полный бред и явная атака на российский спорт в преддверии нового сезона», — подчеркнула Гладышева.

Что касается некоторых других видов спорта, которым в теории может грозить бан, то, как считает чемпион мира Павел Буре, санкции не коснутся хоккея. В том числе и на турнирах, которые должна организовать России — молодежный и взрослый чемпионаты мира среди мужчин.

«Не буду говорить за весь спорт, но российский хоккей не пострадает от возможных санкций WADA, даже если они будут. По крайней мере, я на это очень надеюсь», — успокоил Буре.

«Пока позиция WADA носит лишь рекомендательный характер. Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, ни в каких манипуляциях с допингом ни игроки, ни руководители хоккея замешаны не были, поэтому, думаю, наш хоккей никто не тронет, и сборная России поедет на Олимпиаду. Что касается домашних международных турниров, то, я уверен, их тоже никто не отберет. Решение о проведении ЧМ-2023 в Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске уже принято ИИХФ, и даже в случае санкций WADA не может принять решение в одностороннем порядке об их отмене. Проведение этих турниров одобрено всеми федерациями, и никто не заинтересован в их переносе», — считает Буре.

Напомним, что история с разбирательства WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года. Тогда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации и наложило два обязательства. Одним из них было предоставление доступа к данным Московской лаборатории, где и обнаружили массовые нарушения. Глава РУСАДА Юрий Ганус несколько дней назад заявил, что, вероятнее всего, организации грозит повторное лишение статуса и, как следствие, глобальные санкции.

Владимир Лукин , президент Паралимпийского комитета России, высказал мнение, что всерьез о последствиях можно будет говорить только после заседания комитета, на котором будет оглашена официальная рекомендация.

«Все, что сейчас обсуждается в СМИ, — лишь разговор внутри международных инстанций. Когда будет принято решение, тогда и можно будет обсуждать данную тему», — заявил он «Газете.Ru».

В похожем ключе ответила и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

«Дождемся окончательного решения WADA. Не комментируем до 9 декабря», — сказала функционер.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подчеркнул, что отечественные спортсмены не бросают подготовку к предстоящим Играм в Токио, несмотря на возможное отстранение.

«Все это, конечно, очень печально: о скандале говорит как спортивная, так и неспортивная общественность. Но я надеюсь, что возобладает здравый смысл. Наши же спортсмены продолжают, несмотря ни на что, готовиться к Олимпийским играм», — ответил он.

Несмотря на критику и угрозу в виде трагических последствий для российского спорта, на сторону атлетов встал Международный олимпийский комитет (МОК). Согласно пресс-релизу, организация выступает за участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях, поскольку «ответственность за нарушение целостности данных Московской лаборатории несут российские власти, а ни одно из спортивных движений, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не участвовало в манипуляциях».

Помимо прочего, МОК потребовал от российской стороны предоставить необработанные данные Московской лаборатории, а также полностью одобрил санкции в отношении российских властей и призвал WADA передать свидетельства о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

9 декабря в Париже пройдет заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение касательно статуса РУСАДА.