«Уже война»: Захарова о допинговом скандале

Россия сочла допинговые обвинения войной

По мнению представителя МИДа, допинговый скандал политизируют, чтобы «выдавить» Россию из спорта.

«Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война», — заявила Захарова.

Как сообщал «Рамблер», в WADA пришли к выводу, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам в начале 2019 года.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявлял, что данными могли манипулировать, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или спортивными чиновниками.

Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если санкции одобрят, спортсмены из РФ смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом.