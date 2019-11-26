В WADA прояснили будущее российской сборной на Евро-2020

Названо исключение из рекомендаций WADA об отстранении России

Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов не распространяются на чемпионат Европы по футболу, поскольку он не является мультиспортивным событием. Об этом говорится в комментарии WADA, передает "360".

«Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Рамблер», в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.