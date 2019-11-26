В WADA прояснили будущее российской сборной на Евро-2020

Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов не распространяются на чемпионат Европы по футболу, поскольку он не является мультиспортивным событием. Об этом говорится в комментарии WADA, передает "360".
«Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «Рамблер», в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.