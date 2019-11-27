В США потребовали полного отлучения России от Олимпиад

Отлучить от всех Олимпиад: В США потребовали жестко наказать Россию

Россия должна быть наказана за новые антидопинговые нарушения максимально жестко, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт . Его заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) счел Россию виновной в попытке скрыть прием спортсменами запрещенных веществ путем манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

В этой связи комитет рекомендовал исполкому WADA позволить российским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнований лишь в нейтральном статусе, а Россию лишить права проводить такие турниры.

«Рекомендации комитета неадекватны», — убежден Трэвис Тайгарт.

По его словам, Россия продолжает пренебрегать антидопинговыми правилами, подставлять чистых спортсменов и издеваться над WADA и должна быть наказана за это на этот раз максимально жестко.