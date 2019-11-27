В США потребовали полного отлучения России от Олимпиад

Россия должна быть наказана за новые антидопинговые нарушения максимально жестко, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Его заявление опубликовано на официальном сайте организации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) счел Россию виновной в попытке скрыть прием спортсменами запрещенных веществ путем манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
В этой связи комитет рекомендовал исполкому WADA позволить российским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнований лишь в нейтральном статусе, а Россию лишить права проводить такие турниры.
«Рекомендации комитета неадекватны», — убежден Трэвис Тайгарт.
По его словам, Россия продолжает пренебрегать антидопинговыми правилами, подставлять чистых спортсменов и издеваться над WADA и должна быть наказана за это на этот раз максимально жестко.
«WADA должно наложить все ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, которые разрешены правилами», — выразил уверенность глава USADA.