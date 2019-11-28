«Кремль в замешательстве»: допинговый скандал в РФ

Новый допинговый скандал привел Кремль в замешательство. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Россию в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью сокрытия приема запрещенных веществ местными спортсменами.
В этой связи комитет рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, Россию — права проводить международные спортивные соревнования, в том числе те, право провести которые она уже получила, а российских спортсменов — права участвовать в международных турнирах иначе как в нейтральном статусе. Рекомендации будут рассмотрены 9 декабря.
«Невероятное мошенничество», — написал Хайо Зеппельт в своем твиттере.
Также он назвал мошенничество России беспрецедентным, а вскрывшуюся глубину сокрытия ею фактов применения допинга спортсменами — причиной относительно молчаливой реакции России.
«Кремль в замешательстве», — объяснил немецкий журналист.