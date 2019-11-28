«Кремль в замешательстве»: допинговый скандал в РФ

Зеппельт: «Кремль в замешательстве»

Новый допинговый скандал привел Кремль в замешательство. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Россию в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью сокрытия приема запрещенных веществ местными спортсменами.

В этой связи комитет рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, Россию — права проводить международные спортивные соревнования, в том числе те, право провести которые она уже получила, а российских спортсменов — права участвовать в международных турнирах иначе как в нейтральном статусе. Рекомендации будут рассмотрены 9 декабря.

«Невероятное мошенничество», — написал Хайо Зеппельт в своем твиттере.

Также он назвал мошенничество России беспрецедентным, а вскрывшуюся глубину сокрытия ею фактов применения допинга спортсменами — причиной относительно молчаливой реакции России.