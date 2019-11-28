В Госдуме оценили борьбу с допингом в России

В Госдуме назвали передовым законодательство России в борьбе с допингом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в российское законодательство является передовым в вопросе борьбы с употребление допинга. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). ТАким образом, отечественных спортсменов могут на четыре года лишить возможности принимать участие в международных турнирах.

По словам Дегтярева, наводить панику до того, как 9 декабря пройдет окончательное заседание по этому вопросу, нет никакого смысла.

"Будет решение — тогда и будем думать о действиях с нашей стороны. С точки зрения законодательства мы всю дорожную карту WADA от 2015 года исполнили", — заявил председатель комитета Госдумы.

Он также отметил, что в 2017 и 2018 годах были внесены соотвествующие антидопинговые законы.

"В данный момент в России самое передовое законодательство. Также у чиновников и функционеров наиболее полный инструментарий.

Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству — мы их рассмотрим", — добавил Дегтярев.

Ранее автор документальных фильмов о допинге в России заявил о замешательстве Кремля.