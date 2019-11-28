Названа причина допинговых проблем России

Президент спортивной Федерации плавания России Владимир Сальников в интервью изданию «Спорт-Экспресс» назвал причину, по которой в стране в последнее время участились допинговые скандалы. По его словам, многое в стране происходит не со «злым умыслом».

Сальников подчеркнул, что «проблема допинга достигла вселенских масштабов», однако в России зачастую срабатывает человеческий фактор.

«Многое происходит по разгильдяйству. С человеческим фактором сделать мы ничего не можем», — подчеркнул глава спортивной федерации.

Сальников отметил, что Россия должна участвовать в Олимпийских играх в Токио, а отечественные атлеты — отстаивать интересы спорта.