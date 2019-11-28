Названа причина допинговых проблем России 

Президент спортивной Федерации плавания России Владимир Сальников в интервью изданию «Спорт-Экспресс» назвал причину, по которой в стране в последнее время участились допинговые скандалы. По его словам, многое в стране происходит не со «злым умыслом».
Сальников подчеркнул, что «проблема допинга достигла вселенских масштабов», однако в России зачастую срабатывает человеческий фактор.
«Многое происходит по разгильдяйству. С человеческим фактором сделать мы ничего не можем», — подчеркнул глава спортивной федерации.
Сальников отметил, что Россия должна участвовать в Олимпийских играх в Токио, а отечественные атлеты — отстаивать интересы спорта.
Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если санкции одобрят, спортсмены из РФ смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом.