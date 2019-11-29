Родченков шантажировал российских спортсменов

Родченков шантажировал спортсменов РФ

Фильм был показан в эфире НТВ сегодня. Его автором является Роман Соболь — корреспондент канала в Москве, в 2014 году удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективное освещение событий в Крыму.

«Родченков вымогал деньги у атлетов», — сказано в описании фильма на сайте НТВ.

В самом фильме, как сообщает «Взгляд», сказано, что в начале 2010-х годов Родченков распорядился создать программу «ЛИМС». В ней были структурированы данные о допинг-пробах. Родченков с ее помощью шантажировал спортсменов и чиновников спортивных федераций России — требовал «бонусы» за покрывание тех атлетов, которые были пойманы на приеме запрещенных препаратов.

Не так давно, как сообщал «Рамблер», комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому этой организации наказать России за якобы имевшие место манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории ради сокрытия приема спортсменами допинга.