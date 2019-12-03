Назван способ избежать санкций из-за допингового скандала

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российский спорт может избежать санкций, если чиновники до 9 декабря передадут международным экспертам аутентичную базу данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Это шанс, как бы там ни было, можно зацепиться. Потому что последствия тяжелейшие», — заявил Ганус.

По его мнению, российские власти должны начать собственное расследование, найти виновных в подделке базы и представить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доказательства. Инициировать расследование может президент России.

«Я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий. Это реально соломинка», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее в WADA пришли к выводу, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам в начале 2019 года.

Ганус заявлял, что данными могли манипулировать, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или спортивными чиновниками.

Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если санкции одобрят, спортсмены из РФ смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом.