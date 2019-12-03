Решение по России исполком WADA примет в Лозанне

Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях.

Причиной переноса названы предстоящие в столице Франции забастовки, сообщает портал Insidethegames.

Французские служащие городского транспорта, работники электросетей и полицейские намерены устроить крупные акции протеста, начиная с 5 декабря. Это в свою очередь может помешать прибытию членов исполкома в Париж, отмечает издание.