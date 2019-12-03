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Реакция России: в WADA нашли виновного в подмене данных 

Газета.Ru 1 час назад
Спортивный позор России: найден виновный в скандале
Фото: РИА Новости
В западной прессе появились новые подробности расследования WADA о данных Московской лаборатории. По информации Sports Integrity Initiаtive, манипуляции препятствовали расследованию допинговых дел двух российских биатлонистов. Отмечалось, что Россия якобы признала вину, а изменения внес системный администратор Евгений Мочалов, муж директора лаборатории Елены Мочаловой. Минспорта РФ опровергает эти сведения.
В расследовании о манипуляциях с данными Московской лаборатории, которое провели эксперты комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), появились новые подробности. В распоряжении Sports Integrity Initiаtive оказались отчеты международной организации, в которых говорится, что изменения в данные действительно были внесены до того, как они были переданы комиссии WADA. Это якобы сделал системный администратор Евгений Мочалов (в оригинале текста — Олег Мочалов), муж директора лаборатории Елены Мочаловой.
Назван способ избежать санкций из-за допингового скандала
В частности, в документе уточняется, что в лаборатории имела место быть некая «команда обнуления». Ее задачей было скрыть тот факт, что изменения данных производились не в ноябре 2015 года бывшим главной лаборатории Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
Кроме того, российская сторона, как утверждает издание, согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения, объяснив это целью освободить место на диске, перенеся данные на свой компьютер. Он якобы сделал откат к базе ноября 2015-го, тем самым изменив датировку. Погрешность была обнаружена из-за того, что Мочалов поставил дату в формате, принятом в США: 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Ошибка администратора привела к тому, что обновленная база оказалась датирована не январем, а августом.
Аргумент Мочалова эксперты WADA не приняли за правду, поскольку обнаружили, что жесткий диск был свободен на 93 процента. Помимо прочего, комиссии удалось обнаружить, что последние изменения вносились 16 января — за день до передачи данных экспертам. Это доказывало вину российской стороны.
Иными словами, как считают в WADA, комиссии не удалось провести объективную проверку из-за невозможности проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов (более половины), которых ранее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.
Позднее появился новый фрагмент отчета, в котором говорилось, что речь в этих данных шла о подозрительных допинг-пробах биатлониста и биатлонистки, имена которых не уточняются. Изменение заключается в том, что информатор WADA два года назад назвал их анализы с «неблагоприятными аналитическими результатами», а в базе, которую передали в 2019-м, эта отметка отсутствует. В копиях также говорится, что результаты проб на анаболические стероиды и селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM) содержатся в PDF-файлах, которые комиссии обнаружить не удалось. Поясняется, что экспертам удалось восстановить файлы и установить, что данные содержат следы выборочных изменений, которые привели к тому, что результаты оказались отрицательными, а не подозрительными.
Министерство спорта России опровергло информацию о вмешательства Мочалова и ее супруги к внесению изменений в базу данных.
«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — приводит ответ пресс-службы ведомства RT.
Напомним, что из-за обнаруженных манипуляций в Московской лаборатории под угрозой оказался статус соответствия РУСАДА кодексу WADA. Комитет рекомендовал исполнительным органам международного агентства лишить РУСАДА статуса на четыре года, что не позволит большинству отечественных спортсменов принимать участие в международных соревнованиях. Исключения — выступления под нейтральным флагом, которые должны одобрить федерации разных видов спорта.
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории. До назначенного срока этого сделать не удалось, поскольку возникли проблемы с сертификацией оборудования, но позднее, когда независимая комиссия все же получила возможность работать, и были обнаружены массовые манипуляции, которые стали основной причиной для рекомендации повторного лишения статуса. Глава РУСАДА Юрий Ганус уверяет, что, вероятнее всего, рекомендация будет соблюдена, что приведет к масштабным санкциям.
Официальное решение касательно статуса РУСАДА будет оглашено на заседании исполкома WADA 9 декабря в Париже.
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Комментарии433 
Теги:
Зимние виды спорта , Биатлон , Статьи , Юрий Ганус , Елена Мочалова , Евгений Мочалов , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство
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