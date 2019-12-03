WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов

Дела против 45 спортсменов из России открыло WADA в связи с проверкой искаженных данных московской лаборатории. В список вошли 41 российский тяжелоатлет, два тхэквондиста, один борец и один каноист, сообщает ТАCC.
По данным издания, агентство уже направило случаи нарушения антидопинговых правил в Международную федерацию тяжелой атлетики, Объединенный мир борьбы, Всемирную федерацию тхэквондо и Международную федерацию каноэ.
При этом известны имена 12 спортсменов, которые попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил. Речь идет о тяжелоатлетах Руслане Албегове, Тиме Туриеве, Дмитрии Лапикове, Адаме Малигове, Максме Шейко, Юлии Коноваловой, Олега Чена, Чингизе Могушковой, Магомеде Абуева, Надежде Евстюхиной, Давиде Беджаняне и Егоре Климонове. Они уже были отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики в августе 2019 года.