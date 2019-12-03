WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов

WADA открыло дела против 41 российского тяжелоатлета

Дела против 45 спортсменов из России открыло WADA в связи с проверкой искаженных данных московской лаборатории. В список вошли 41 российский тяжелоатлет, два тхэквондиста, один борец и один каноист, сообщает ТАCC.

По данным издания, агентство уже направило случаи нарушения антидопинговых правил в Международную федерацию тяжелой атлетики, Объединенный мир борьбы, Всемирную федерацию тхэквондо и Международную федерацию каноэ.