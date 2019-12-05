Медведев прокомментировал «допинговый скандал»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских СМИ прокомментировал ситуацию вокруг ВАДА

«У меня эта ситуация вызывает противоречивые чувства. Есть ли у нас проблема допинга? Есть. Очевдно, что это неприемлемо с учетом общих подходо, как должен развиваться спорт в современном мире. Это часто сопровождается тем, что на уровне лозунгов это неприемлемо, а на уровне конкретной работы конкретных спортсменов — нормально. Мы здесь должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решения о использовании препаратов. При понимании, конечно, того, что финальная ответственность лежит все-таки на спортсмене и его враче», — сказал Медведев.

Российский премьер добавил, что история с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».

«Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то зачесалось, решили, «давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то, что мы пропустили, и подвергнем ответственных вторичной ответственности, и подвергнем ответственности спортсменов без учета их вины. Как и любое правонарушение использование допинга может быть осуществлено только при наличии вины. Если лицо не знало и не могло знать, что оно использует допинг, то не должно отвечать. Такую позицию в какое-то время занял КАС», — отметил Медведев.

Он добавил, что решение ВАДА 9 декабря будет сложным для России.

«Естественно, нашим спортивным властям даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена для того, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях», — сказал российский премьер.