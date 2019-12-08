WADA подготовила для России новое наказание

Российских спортсменов заставят возить кровь в Европу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить московскую антидопинговую лабораторию права работать с допинг-пробами крови. Поводом являются якобы незаконные манипуляции с базой данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.

«Эта угроза лишения очень реальна», — заявила Пахноцкая.

По ее словам, если это произойдет, спортсмены просто не смогут сдать кровь на допинг в России. У РУСАДА есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями. Однако в них пока нельзя доставить кровь в течение 24 часов после забора, как требуется по правилам.

«Поэтому нам придется думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже», — сказала Пахноцкая.

В 2015 году WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории, лишив аккредитации. В 2016 году лаборатории вернули право делать анализы крови на паспорт крови спортсмена.

У WADA есть претензии к идентичности базы данных московской лаборатории. В агентстве считают, что после допинговых скандалов российские чиновники намеренно изменили в ней данные спортсменов. Комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту. В течение 4 лет россиянам могут запретить выступления на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Окончательное решение исполком WADA примет завтра, 9 декабря в Лозанне.